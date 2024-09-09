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صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
دخان يتصاعد من مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى
الإثنين، 09-09-2024 07:48 ص

الوكيل الإخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في منطقة المنارة في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.

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وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

 
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