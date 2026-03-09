الإثنين 2026-03-09 10:25 م

صافرات الإنذار تدوي في شمال "إسرائيل"

رشقة صاروخية على تل أبيب
رشقة صاروخية على تل أبيب
 
الإثنين، 09-03-2026 10:15 م
الوكيل الإخباري-   قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن إنذارا مبكرا أُطلق عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف شمال إسرائيل. اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رشقة صاروخية على تل أبيب

عربي ودولي صافرات الإنذار تدوي في شمال "إسرائيل"

جامعة البلقاء التطبيقية تحصد الجائزة الأولى في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تحصد الجائزة الأولى في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عن توفر فرص تدريبية للأردنيين وغير الأردنيين ضمن برنامج الزمالة حسب الشروط المبية أدناه.

أخبار محلية الكشف عن سبب تصاعد دخان في مستشفى الملك عبدالله المؤسس

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يعزي نظيره الكويتي

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الرواشدة

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الصمادي

ب

خاص بالوكيل الأردن.. خبير يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات الشهر القادم

العيسوي يلتقي وفدا من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – فرع السلط

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – فرع السلط

ل

عربي ودولي أمير الكويت لم نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران



 






الأكثر مشاهدة