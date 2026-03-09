صافرات الإنذار تدوي في شمال "إسرائيل"

-
أخبار متعلقة
-
أمير الكويت لم نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران
-
المتحدث باسم "خاتم الأنبياء" الإيراني: إسرائيل تحاول إنشاء دروع بشرية لحماية جنودها
-
إيران: عملياتنا الدفاعية ليست موجهة ضد دول الجوار
-
الشرع: نقف إلى جانب الرئيس اللبناني بنزع سلاح حزب الله
-
الحرس الثوري الإيراني: من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد
-
عون يتهم حزب الله بإسقاط لبنان لحساب إيران.. ويطرح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
-
تركيا: دفاعات الناتو تسقط ثاني صاروخ منذ بدء الحرب قادم من إيران
-
غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان