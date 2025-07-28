الإثنين 2025-07-28 01:00 ص
 

صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية تحذيراً من غارات جوية

صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية تحذيراً من غارات جوية
صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية تحذيراً من غارات جوية
 
الإثنين، 28-07-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   أُعلنت حالة الإنذار الجوي في بعض مناطق مقاطعة كييف وخمس مقاطعات أخرى في أوكرانيا، وفقاً لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.اضافة اعلان


ووفقاً للوزارة، فإن الإنذار استمر لأكثر من أربع ساعات في مقاطعة سومي، ولأكثر من ساعتين في مقاطعة تشيرنيغوف، ولأكثر من ساعة في مقاطعتي بولتافا وخاركوف.

وفي الساعة 21:03 بتوقيت موسكو، امتدّ الإنذار إلى مقاطعة تشيرنيغوف، وبعد نصف ساعة أُعلن الإنذار في منطقتي بوريسبيل وبروفاري في مقاطعة كييف.

يُذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت تنفيذ ضربات ضد البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي اتهمت السلطات الروسية الأجهزة الأمنية الأوكرانية بالوقوف خلفه.

وتستهدف الضربات منشآت الصناعة الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، أكّد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تضرب المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية أثناء القتال مع القوات المسلحة الأوكرانية.

روسيا اليوم
 
 
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