صحفية تضع ترامب في موقف محرج بشأن وعد قديم للأمريكيين

الأربعاء 2026-01-14 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   واجه دونالد ترامب موقفًا محرجًا حين سألته مراسلة "نيويورك تايمز"، عن وعده القديم بتوزيع مبلغ 2000 دولار على كل مواطن أمريكي من عائدات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارته.اضافة اعلان


وبدا ترامب في البداية مرتبكًا، إذ ردّ بسؤال: "هل وعدتُ بذلك حقًّا؟ متى قلتُ ذلك؟"، قبل أن يستعيد تركيزه ويؤكد أن هذه المدفوعات ستُنفَّذ "في وقت ما بنهاية العام"، مشيرًا إلى أن "إيرادات التعريفات ضخمة جدًا" وتتيح له تنفيذ هذا الالتزام.

كما أشار ترامب إلى دفعات سابقة قدّمها للعسكريين بقيمة 1776 دولارًا، لكنه لم يوضح الآلية المالية أو المصدر الدقيق الذي سيُموَّل منه هذا الوعد الجديد.

وكان ترامب قد وعد في التاسع من تشرين الثاني الماضي بمنح 2000 دولار للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، ونوّه بأنه سيتم توفيرها من أرباح الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن حكومته تعتزم تقديم دفعة نقدية لا تقل عن 2000 دولار لمعظم المواطنين الأمريكيين، مع استثناء أصحاب الدخل المرتفع من هذا الإجراء.

وكان ترامب قد لمح قبل أشهر إلى إمكانية صرف مبالغ مالية مباشرة للمواطنين الأميركيين، لكن المشروع لم يُفعَّل آنذاك.

وينظر إلى هذه الخطوة المحتملة الآن على أنها محاولة لاستعادة الزخم الشعبي قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.

روسيا اليوم 
 
 


