صحف عالمية: الحرب الإسرائيلية غيرت مفهوم "أخلاق الحرب"

الوكيل الإخباري- تناولت الصحف العالمية تعمد القوات الإسرائيلية استهداف قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) المتموضعة على الحدود مع لبنان، وأشارت إلى تركيزها على ضرب العاملين في القطاع الطبي.

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فقد اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الهجوم الإسرائيلي بالدبابات على قاعدة لليونيفيل في لبنان "تميز بوضوحه". وقالت إنه يضاف إلى الضغوط الإسرائيلية الرامية إلى إجبار القوات الأممية على الانسحاب من جنوب لبنان.



وقالت الصحيفة إن حكومة بنيامين نتنياهو تزيد ضغوطها على قوات اليونيفيل في لبنان وعلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في قطاع غزة، مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه على الأراضي الإسرائيلية".



وفي صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال تقرير إن إسرائيل باتت متهمة باستهداف العاملين الطبيين في لبنان، بعد أن تركت ضرباتها أكثر من 150 ضحية من العمال بالمجال الطبي والمسعفين هناك.



ووصف التقرير سلوك إسرائيل بأنه استهداف منهجي للرعاية الصحية في وقت يقصف فيه جيش الاحتلال لبنان بآلاف الغارات الجوية في حملته المتصاعدة ضد حزب الله.



تغير الخطوط الأخلاقية للحرب



كما قال موقع "ميديا بارت" الفرنسي إن بعض الأسلحة التي كانت تعتبر ذات يوم غير مقبولة أخلاقيا، أو حتى محظورة من قبل عشرات البلدان "أصبحت الآن تستخدم على نطاق واسع، وتعتمِد في بعض الأحيان على الذكاء الاصطناعي، دون أن يسبب ذلك أي ضجة عالمية".



وأضاف الموقع "من الطائرات المسيرة القاتلة إلى القنابل العنقودية، غيّرت الحرب في كلّ من أوكرانيا وغزة الخطوط الأخلاقية المعروفة".



أما صحيفة "واشنطن بوست" فقالت إن إرسال الولايات المتحدة نظام "ثاد" المضاد للصواريخ و100 جندي إلى إسرائيل "يمثل أول نشر كبير للقوات الأميركية هناك منذ بدء الحرب في غزة".



وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي قبل 3 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قالت إنها تتعامل مع تورط واشنطن في الصراع كقضية استقطابية.



وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين يحثون إسرائيل على تجنب استهداف المواقع النووية والنفطية والغازية الإيرانية خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد أكبر من شأنه أن يقلب الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.