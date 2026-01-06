صحيفة: أصوات إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

الوكيل الإخباري- أفاد موقع BNO News فجر اليوم الثلاثاء، بسماع أصوات إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وتُظهر مقاطع فيديو منتشرة عبر منصة "إكس" مشاهد ليلية مع وميض طلقات نارية وحركة نشطة لمسلحين وعربات في الشوارع، تتطابق مع التقارير التي تفيد بسماع دوي إطلاق نار، وتدعم منشورات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات بمحاولة انقلاب من قبل ديوسدادو كابيلو، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن.