 
الأربعاء 2025-01-01 03:21 م
 

صحيفة ألمانية: يجب على أوروبا التواصل مع روسيا لنجاح التسوية الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري- قالت Berliner Zeitung الألمانية، إنه يجب على أوروبا أن تستأنف اتصالاتها مع روسيا من أجل التوصل إلى حل ناجح للصراع في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة: "وسيكون العامل الحاسم في هذا المجال مدى التفاعل مع روسيا. ويجب على أوروبا أن تنتقل من دعم أحد الجانبين المتحاربين، إلى الإدارة المشتركة لعملية السلام".

وجرت الإشارة إلى أنه توجد لدى ألمانيا فرصة كبيرة لترتيب وتحسين العلاقات مع روسيا على أساس تقارب الاقتصادات والمجتمعات. ولكن لهذا السبب، يجب أن يظهر فيها وفي الدول الأوروبية الأخرى سياسيون أقوياء ومستقلون لا يخشون السير ضد الأجندة المشتركة.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا خلال اليوم الماضي تجاوزت 1000 جندي

حكيم

فن ومشاهير حكيم يصدم جمهوره بقرار مفاجئ في 2025

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه سيبقى أكثر منعة وتقدما

أرشيفية

أخبار محلية مسؤولون يؤكدون سير الأردن قدمًا نحو الإصلاح الإداري وتحقيق التنمية المستدامة

أرشيفية

عربي ودولي بالفيديو: 10 قتلى إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

أرشيفية

اقتصاد محلي الجغبير: نتائج إيجابية حققها القطاع الصناعي في 2024

مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية عودة حركة هبوط الطائرات بمطار الملكة علياء بعد تحسن الحالة الجوية

تعبيرية

عربي ودولي قسد تعلن إسقاط مسيرة "بيرقدار" تركية بريف حلب



 




الأكثر مشاهدة