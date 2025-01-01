صحيفة ألمانية: يجب على أوروبا التواصل مع روسيا لنجاح التسوية الأوكرانية

وأضافت الصحيفة: "وسيكون العامل الحاسم في هذا المجال مدى التفاعل مع روسيا. ويجب على أوروبا أن تنتقل من دعم أحد الجانبين المتحاربين، إلى الإدارة المشتركة لعملية السلام".
وجرت الإشارة إلى أنه توجد لدى ألمانيا فرصة كبيرة لترتيب وتحسين العلاقات مع روسيا على أساس تقارب الاقتصادات والمجتمعات. ولكن لهذا السبب، يجب أن يظهر فيها وفي الدول الأوروبية الأخرى سياسيون أقوياء ومستقلون لا يخشون السير ضد الأجندة المشتركة.
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