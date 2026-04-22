صحيفة: أمريكا توقف شحنات الدولار عن العراق وتطالب بتفكيك الفصائل

وبحسب مسؤولين للصحيفة، فقد منعت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً نقل شحنة جوية محمّلة بنحو 500 مليون دولار من الأوراق النقدية، وهي عائدات مبيعات النفط العراقي من حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى العراق، بسبب مخاوف أمريكية بشأن الفصائل العراقية.
وقالت الخارجية الأمريكية -في تصريحات للصحيفة- إن "إخفاق" الحكومة العراقية في منع هجمات الفصائل "يؤثر سلباً" على علاقة واشنطن مع بغداد، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تتوقع من السلطات اتخاذ إجراءات فورية من أجل تفكيك هذه الفصائل.
وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على أن بلاده لن تتسامح مع الهجمات على مصالح الولايات المتحدة، مضيفاً أن "جهات مرتبطة بحكومة بغداد تواصل توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للفصائل".
وكشف مسؤولون أمريكيون وعراقيون للصحيفة أن تعليق شحنات الدولار إلى العراق إجراء مؤقت، وأن واشنطن أبلغت بغداد اعتزامها تعليق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب وتدريب القوات المسلحة، حتى تتوقف هجمات الفصائل الموالية لطهران.
-
