صحيفة: أمريكا وإيران اتفقتا على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر أن المحادثات الفنية ستستمر طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنستوك بسويسرا لمناقشة جميع القضايا.
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