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صحيفة: أمريكا وإيران اتفقتا على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله

وزير خارجية إيران عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف
وزير خارجية إيران عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف
 
الإثنين، 22-06-2026 03:55 م
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله بعد تصاعد التوترات بين فريقي التفاوض يوم الأحد.اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر أن المحادثات الفنية ستستمر طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنستوك بسويسرا لمناقشة جميع القضايا.
 
 


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