صحيفة: أمريكا وإيران اتفقتا على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله

03:55 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله بعد تصاعد التوترات بين فريقي التفاوض يوم الأحد. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر أن المحادثات الفنية ستستمر طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنستوك بسويسرا لمناقشة جميع القضايا.





