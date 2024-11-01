صحيفة أمريكية: إسرائيل لم تبذل جهدا لتجنب تدمير مواقع تاريخية بلبنان

وشنت إسرائيل غارات على بعلبك المدينة التاريخية التي تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
ويخشى المسؤولون اللبنانيون تدمير الغارات الإسرائيلية معالم تاريخية، بعدما ألحقت غارات سابقة أضرارا بها.
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