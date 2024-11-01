صحيفة أمريكية: إسرائيل لم تبذل جهدا لتجنب تدمير مواقع تاريخية بلبنان

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الوكيل الإخباري- كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست أن الجيش الإسرائيلي لم يبذل جهدا كافيا لتجنب تدمير مواقع دينية في لبنان بل استمتع بتدميرها. اضافة اعلان





وشنت إسرائيل غارات على بعلبك المدينة التاريخية التي تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.



ويخشى المسؤولون اللبنانيون تدمير الغارات الإسرائيلية معالم تاريخية، بعدما ألحقت غارات سابقة أضرارا بها.