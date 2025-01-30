صحيفة أمريكية تتحدث عن عجز "الناتو" أمام صاروخ "أوريشنيك"

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة Responsible Statecraft أن حلف الأطلسي "الناتو" لا يملك الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسه وصد صواريخ "أوريشنيك" الروسية، القادرة على تدمير أي قاعدة عسكرية أو مصنع للسلاح بضربة واحدة.



وأضافت: "أوريشنيك" يسير بسرعة تفوق الصوت بعشرة أضعاف، وقادر على تدمير أي مصنع أو قاعدة بحرية أو برية أو جوية لحلف الأطلسي بالكامل".



كما أشارت الصحيفة إلى أنه خلال الحرب المحتملة مع الكتلة العسكرية الغربية، ستكون الأهداف التي ستدمرها القوات الروسية نفس الأهداف التي تضربها في أوكرانيا.

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يذكر أن الجيش الروسي وجه يوم 21 نوفمبر الماضي ضربة بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي لمصنع "يوجماش" العسكري تحت الأرضي في مدينة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا.



وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن نجاح اختبار "أوريشنيك" في الضربة التي وجهها لمصنع "يوجماش"، ودعا "الناتو" لتجميع كافة أنواع دفاعاته الجوية وإبلاغ روسيا بموقع هدف لقصفه، والتأكد إن كانت دفاعات الأطلسي قادرة على صد الصواريخ الروسية.