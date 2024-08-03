صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل اعتقالات في إيران لتحديد المشتبه بهم باغتيال هنية

09:32 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698287 تم نسخ الرابط

الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.



وأوضح المسؤولون أن من بين المعتقلين ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين وموظفين بهيئة دار الضيافة.



كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني قوله إنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.