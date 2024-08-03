صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل اعتقالات في إيران لتحديد المشتبه بهم باغتيال هنية

وأوضح المسؤولون أن من بين المعتقلين ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين وموظفين بهيئة دار الضيافة.
كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني قوله إنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.
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