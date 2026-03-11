الأربعاء 2026-03-11 01:23 ص

صحيفة: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
لبنان
 
الأربعاء، 11-03-2026 12:54 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين بأن إسرائيل رفضت مبادرات دبلوماسية قدمها لبنان لوقف هجوم إسرائيل المتصاعد على جماعة حزب الله، وطالبت بإجراء مفاوضات "تحت النار" فقط.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات لم تتحقق بسبب خلافات حول الترتيب، إذ طالبت بيروت "بوقف إطلاق النار" قبل عقد أي اجتماع، في حين أرادت الحكومة الإسرائيلية مناقشة إمكان وقف إطلاق النار فقط.

 
 


