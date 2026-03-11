صحيفة: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات

وذكرت الصحيفة أن المحادثات لم تتحقق بسبب خلافات حول الترتيب، إذ طالبت بيروت "بوقف إطلاق النار" قبل عقد أي اجتماع، في حين أرادت الحكومة الإسرائيلية مناقشة إمكان وقف إطلاق النار فقط.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: ترامب لن يكون "سعيدا" إذا تبيّن أن روسيا تمدّ إيران بمعلومات استخباراتية
-
البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
-
الرئيس الإسرائيلي: الحرب مع إيران تحتاج إلى "نتيجة نهائية" وليس جدولا زمنيا محددا
-
البيت الأبيض: البحرية الأميركية لم ترافق أي سفن عبر مضيق هرمز
-
ترامب يطالب إيران بإزالة أي ألغام بمضيق هرمز
-
المدمّرة البريطانية "إتش إم إس دراغون" تبحر إلى المتوسّط لحماية قبرص
-
إسرائيل تتهم إيران باختراق كاميرات مراقبة بغرض التجسس
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار