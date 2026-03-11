صحيفة: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين بأن إسرائيل رفضت مبادرات دبلوماسية قدمها لبنان لوقف هجوم إسرائيل المتصاعد على جماعة حزب الله، وطالبت بإجراء مفاوضات "تحت النار" فقط.

