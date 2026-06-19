صحيفة: البنتاغون أبلغ مشرعين بحاجته إلى 80 مليار دولار لنفقات حرب إيران

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير الدفاع الأميركي ستيفن فاينبرج أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب.

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