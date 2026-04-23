الخميس 2026-04-23

صحيفة: البنتاغون يقدّر أن تصل المدة اللازمة لنزع ألغام هرمز إلى 6 أشهر

الخميس، 23-04-2026 11:33 ص
الوكيل الإخباري-  قدّرت وزارة الحرب الأميركية أن يستغرق نزع الألغام من مضيق هرمز مدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما سيؤثر على أسعار النفط عالميا، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الوزارة أن "أعضاء الكونغرس أُبلغوا أن إيران ربما زرعت عشرين لغما أو أكثر في مضيق هرمز وما حوله".

وبحسب عرض سرّي قدّمه مسؤولون في وزارة الحرب، وضع عدد من هذه الألغام باستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس) وهو ما يزيد من صعوبة اكتشافها، ووضع العدد الآخر باستخدام زوارق صغيرة.

لكن متحدثا باسم البنتاغون قال إن هذه المعلومات التي نشرتها واشنطن بوست "ليست دقيقة"، وفق الصحيفة نفسها.

غير أن مسألة تلغيم المضيق الذي يمرّ منه خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المُسال، مشوبة بنقص المعلومات الموثوقة.

وكان الحرس الثوري حذّر في منتصف نيسان من وجود "منطقة خطرة" مساحتها 1400 كيلومتر مربع في مياه المضيق.

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران بصدد إزالة كل الألغام البحرية، لكن إيران لم تؤكد هذه المعلومات.

أما شركات الشحن البحري فما زالت حذرة، وهي تحتاج إلى توضيحات بشأن المسارات الآمنة.

وقد أبدت دول غير منخرطة في النزاع استعدادها لتنفيذ مهمة لتأمين المضيق في حال التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
 
 


