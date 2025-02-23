صحيفة: الصين تطور غواصة قادرة على حمل صواريخ فرط صوتية

الوكيل الإخباري- تقوم الصين ببناء غواصة هجومية قادرة على حمل صواريخ فرط صوتية لـ"مواجهة الوجود الأجنبي المتزايد" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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أفادت بذلك صحيفة South China Morning Post (SCMP)، مضيفة أن بناء الغواصة الجديدة يجري في حوض بناء السفن في مدينة ووهان بوسط البلاد.



وأشارت الصحيفة إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني لم يؤكد رسميا بناء نوع جديد من الغواصات، إلا أن تقريرا نشرته مجلة Naval & Merchant Ships التي تملكها China State Shipbuilding Corporation وهي شركة موردة للمواد للبحرية الصينية، تضمن تفاصيل حول تصميم الغواصة وقدراتها، مما يؤكد بشكل غير مباشر حقيقة وجودها والاعتبارات وراء بنائها.



وذكر تقرير Naval & Merchant Ships، الذي نشر في وقت سابق هذا الشهر، أن الغواصة تهدف إلى تحسين القدرات البحرية الصينية لمواجهة "الوجود العسكري الأجنبي المتزايد" في المنطقة.

ويشير التقرير في هذا السياق إلى منصات إطلاق الصواريخ Typhon التي نشرتها الولايات المتحدة في جزيرة لوزون بالفلبين خلال تدريب مشترك في أبريل الماضي.

ويمكن لهذه المنصات إطلاق صواريخ متعددة الأغراض يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات، مما يعني أنها يمكن أن تضرب أهدافا في الصين وروسيا وكوريا الشمالية.



ووفقا للتقرير، فقد تم تصميم الغواصة الصينية الجديدة لحمل صواريخ فرط صوتية متقدمة، ما من شأنه أن يمكن الجيش الصيني من "شن ضربات سرية من وراء دفاعات العدو، مع خيار إضافي يتمثل في وضع رؤوس حربية نووية إذا لزم الأمر".