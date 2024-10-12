صحيفة الغارديان تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني

وأضافت الصحيفة أنه تم تأجيل زيارة تساي إنغ وين إلى الربيع القادم. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن برلمان البلاد لا يحتاج إلى إذن لتنظيم هذه الزيارة، إلا أن المجموعة البرلمانية كانت تأمل أن تقوم الحكومة بتسهيل هذه الرحلة، بما في ذلك من خلال ضمان الأمن.
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