صحيفة الغارديان تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الخارجية البريطانية دعت المجموعة البرلمانية البريطانية التايوانية لتأجيل زيارة رئيسة تايوان السابقة إلى لندن قبل زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الصين.

اضافة اعلان

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر: "دعت وزارة الخارجية البريطانية لتأجيل زيارة تساي إنغ وين رئيسة تايوان السابقة (إلى بريطانيا) من أجل عدم إثارة غضب لدى الصين قبل رحلة ديفيد لامي".