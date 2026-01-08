صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على خطة للسيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن عدم امتثال رودريغيز لمطالبه، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: منفتحون على اتفاقيات الطاقة الدولية
-
ترامب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية
-
التحالف بقيادة السعودية: الزبيدي استقل سفينة متجهة لأرض الصومال
-
مجلس الامن يناقش الملف الكيميائي السوري
-
ترامب سيلقي خطاب حال الاتحاد في الكونغرس في 24 شباط
-
ترامب يقول إنه سيستقبل نظيره الكولومبي في البيت الأبيض قريبا
-
سانا: "قسد" تستهدف نقاطا لقوى الأمن في ريف دير الزور
-
المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية