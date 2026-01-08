صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على خطة للسيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترامب تعمل على وضع خطة لفرض السيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة بهدف خفض أسعاره.

وجاء في الصحيفة: "يخطط ترامب ومستشاروه لحملة ضخمة للسيطرة على صناعة النفط الفنزويلية لسنوات قادمة، وقد أخبر الرئيس مستشاريه أنه يعتقد أن جهوده يمكن أن تساعد في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل كما يريد".

وقالت مصادر الصحيفة إن الخطة تتضمن فرض سيطرة معينة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، بما في ذلك الاستحواذ على حصة كبيرة من إنتاجها وبيعها.