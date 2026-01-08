الخميس 2026-01-08 09:47 ص

صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على خطة للسيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة

"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تعمل على خطة للسيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة
تعبيرية
 
الخميس، 08-01-2026 08:51 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترامب تعمل على وضع خطة لفرض السيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة بهدف خفض أسعاره.

اضافة اعلان

 

وجاء في الصحيفة: "يخطط ترامب ومستشاروه لحملة ضخمة للسيطرة على صناعة النفط الفنزويلية لسنوات قادمة، وقد أخبر الرئيس مستشاريه أنه يعتقد أن جهوده يمكن أن تساعد في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل كما يريد".

 

وقالت مصادر الصحيفة إن الخطة تتضمن فرض سيطرة معينة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، بما في ذلك الاستحواذ على حصة كبيرة من إنتاجها وبيعها.

 

وأضافت: "في حال نجحت هذه الخطة، فقد تسيطر الولايات المتحدة فعليا على معظم احتياطيات النفط في نصف الكرة الغربي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن عدم امتثال رودريغيز لمطالبه، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز

عربي ودولي الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: منفتحون على اتفاقيات الطاقة الدولية

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد طفلة بالرصاص الإسرائيلي شمال قطاع غزة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي المركزي يطرح أول إصدار من سندات الخزينة لعام 2026 بحجم 100 مليون دينار

منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن

الطقس مستجدات المنخفض القبرصي .. والارصاد تطلق تحذيرًا عاليًا من السيول

"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تعمل على خطة للسيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة

عربي ودولي صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على خطة للسيطرة على النفط الفنزويلي لسنوات قادمة

علم الأميركي أمام مقر البيت الأبيض

عربي ودولي ترامب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية سقوط حمولة فوسفات وانسكاب زيوت على طرق خارجية

زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي

عربي ودولي التحالف بقيادة السعودية: الزبيدي استقل سفينة متجهة لأرض الصومال



 






الأكثر مشاهدة