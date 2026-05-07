صحيفة: الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران

الخميس، 07-05-2026 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، الخميس، قولهم إن الولايات المتحدة لديها خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران.اضافة اعلان


وبحسب المسؤولين، تشترط واشنطن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، وتجميد عملية التخصيب لمدة 20 عامًا، وتسليم جميع المواد النووية المخصبة.

وأضافوا أن على إيران إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا، مع تخفيف واشنطن حصارها.

وأشاروا إلى أن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق، وليس مجرد توقيعه.

وتوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، انتهاء الحرب مع إيران سريعًا، في وقت يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بشأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي.

وقال ترامب، في إطار فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا، بيرت جونز:

"عندما تنظرون إلى ما يحدث، تجدون أننا نفعل ذلك لسبب بالغ الأهمية: لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. أعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك. يدركون أن ما نفعله صحيح، وسينتهي الأمر سريعًا".

واعتبر ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط "ممكن جدًا"، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات، مع اتهام كبير المفاوضين الإيرانيين واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى "الاستسلام".

وقال ترامب، في تصريح لصحفيين في المكتب البيضاوي: "أجرينا محادثات جيدة جدًا خلال الساعات الماضية، ومن الممكن جدًا أن نتوصل إلى اتفاق".

وكان ترامب كتب في منشور على منصة "تروث سوشال": "إذا افترضنا أن إيران توافق على ما اتُّفق عليه، وهذا افتراض كبير، ستكون عملية الغضب الملحمي، الأسطورية بالفعل، قد بلغت نهايتها".

لكنه حذّر، في الوقت نفسه، من أنه "إذا لم يوافقوا، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقًا".
 
 


