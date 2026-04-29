صحيفة: اليابان لم تدفع لإيران مقابل عبور ناقلتها مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة Nikkei اليابانية للأعمال بأن سلطات اليابان لم تدفع لطهران مقابل عبور ناقلة النفط "إيديميتسو مارو" مضيق هرمز.



وبحسب مصادر الصحيفة في الحكومة اليابانية، فإن عبور السفينة أصبح ممكنا نتيجة مفاوضات أجرتها السلطات مع الجانب الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي كبير قوله: "هذا نتيجة مفاوضات أجرتها الحكومة اليابانية. لم ندفع أي رسوم مقابل عبور (الناقلة)".



وأفادت وكالة "تسنيم"في وقت سابق بأن الناقلة اليابانية "إيديميتسو مارو" عبرت مضيق هرمز بمساعدة إيران. ووفقا للمعلومات، فإن السفينة المملوكة لشركة تكرير النفط اليابانية "إيديميتسو كوسان" (Idemitsu Kosan) والتي كانت تنقل مليوني برميل من النفط، كانت متوقفة قبالة سواحل المملكة العربية السعودية منذ نهاية فبراير. وامتنعت الشركة اليابانية عن التعليق على هذا الموضوع، مشيرة إلى مسائل تتعلق بالسلامة.

