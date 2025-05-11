صحيفة: بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة "وهمية" لخداع الروس

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "التايمز" إن بريطانيا تزود أوكرانيا بنماذج أسلحة "على طراز إيكيا"، بهدف "خداع الروس".



وقالت الصحيفة: "القوات البريطانية ترسل إلى القوات الأوكرانية... نماذج على طراز إيكيا تشبه أنظمة الدفاع الجوي والدبابات، لخداع الروس وجعلهم يستهدفون أهدافا وهمية".

اضافة اعلان



ووفقا للصحيفة، تريد بريطانيا أن تستنفد روسيا ذخائرها في تدمير "النماذج الوهمية". كما أشارت إلى أن القوات البريطانية تريد جعل روسيا تعتقد أن لندن أرسلت إلى كييف أسلحة أكثر مما هو موجود في الواقع.



وكتبت التايمز: "يأخذ الخبراء صورا رقمية للمعدات التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا، ثم يطبعونها على مادة ترسل إلى كييف، حيث يقوم الجيش الأوكراني بتجميعها في بضع ساعات".



وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق تسوية النزاع وتدخل دول حلف الناتو فيه بشكل مباشر.



وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.



وأعلن الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.