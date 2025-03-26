صحيفة: بريطانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الحكومة البريطانية تخطط لزيادة النفقات الدفاعية للبلاد إلى 2.36% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في 6 أبريل 2025.



وحسب الصحيفة، فإن وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز ستعلن أمام البرلمان يوم 26 مارس عن زيادة الميزانية العسكرية إلى 2.2 مليار جنيه استرليني (2.9 مليار دولار) في السنة المالية القادمة.



ومن المخطط رصد هذه الأموال على حساب تقليص النفقات على برامج المساعدات الإنسانية الدولية.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن في 25 فبراير الماضي أنه ستتم زيادة النفقات الدفاعية من 2.3% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2027، وإلى 3% في موعد لا يتعدى أغسطس عام 2029.