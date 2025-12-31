صحيفة: بلجيكا وفرنسا تعارضان حظر استيراد اليورانيوم من روسيا

وجاء في خبر الصحيفة: "لا تزال دول مثل فرنسا وبلجيكا تقاوم ذلك. ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن لهاتين الدولتين أيضا شراء اليورانيوم اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الواقعة في أراضيها من دول أخرى مثل جنوب إفريقيا أو أستراليا أو كندا، بأسعار أعلى".
في وقت سابق، في 22 ديسمبر، رفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل تأكيد ما إذا كانت حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا جاهزة بالفعل وهل سيتم مناقشتها مع الدول الأعضاء في يناير.
وبحسب معلومات صحيفة "فيلت"، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي طرح حزمة إجراءات في الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع النزاع في أوكرانيا في فبراير. وستشمل هذه الإجراءات حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم. كما ذكرت الصحيفة أن حظر استيراد اليورانيوم الروسي لا يزال قيد المناقشة أيضا.
واجه الاقتصاد الروسي عقوبات غير مسبوقة من دول الغرب في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، تم فرض عدد ضخم جدا من العقوبات والقيود ضد روسيا بلغ عددها حتى الآن ما يقرب من 31 ألف عقوبة. وتم جدولة العقوبات في 19 حزمة.
وأكدت روسيا مرات كثيرة أنها ستصمد أمام ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها قبل عدة سنوات، والتي لا تزال تتصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة أكثر من 100 شخص في حادث تصادم قطارين في الهند
-
القوات الإسرائيلية تتوغل في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي
-
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا
-
اليابان تحذر من أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تصعّد التوتر
-
نتنياهو يحذر إيران: لا نبحث عن تصعيد.. آمل ألا ترتكبوا الخطأ
-
الجزائر تغادر مجلس الأمن الدولي اليوم والبحرين خليفتها
-
إدارة ترامب تجري تدقيقا بشأن أميركيين صوماليين لتجريدهم من الجنسية
-
بعد زيارته لواشنطن.. نتنياهو: إسرائيل ترغب بتغيير العلاقات مع دمشق