صحيفة: ترامب اطّلع على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران

09:37 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث الملف الإيراني مع وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان الأميركية دان كين. اضافة اعلان





وبحسب الصحيفة، اطّلع ترامب على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي ما يزال متمسكًا بمسار المحادثات مع طهران.



وأضاف المسؤولون أن ترامب أبلغ مساعديه أيضا بأنه لا يمانع في تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 آب للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، بما يمنح المحادثات مزيدًا من الوقت.



وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي إنه يكتفي حاليًا بتوجيه ضربات محدودة لإيران عندما تنتهك "مذكرة التفاهم"، وهي الانتهاكات التي أدت إلى تبادل للهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما قوّض وقفًا هشًا لإطلاق النار تم التوصل إليه قبل أسبوعين.



وقال المسؤولون إن المحادثات تمحورت حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن المفاوضات واستئناف الهجمات واسعة النطاق على إيران، وهي خطوة وصفها بعضهم بأنها "استكمال المهمة".



ورغم أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا، فإنه أبلغ مساعديه بأنه يرى أن جولة جديدة من الهجمات الشاملة قد تعرقل الجهود الدبلوماسية وتقلل فرص واشنطن في تفكيك البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف.





