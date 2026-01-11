صحيفة: ترامب طلب وضع خطة لغزو غرينلاند لكنه واجه معارضة من العسكريين

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامره لقادة العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند، لكنه واجه مقاومة من كبار القادة العسكريين.



