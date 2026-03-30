الإثنين 2026-03-30 07:33 ص

صحيفة: ترامب يدرس تنفيذ عملية برية لاستعادة اليورانيوم الإيراني

صحيفة: ترامب يدرس تنفيذ عملية برية لاستعادة اليورانيوم الإيراني
تعبيرية
 
الإثنين، 30-03-2026 05:23 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على خيار العمل العسكري لاستعادة اليورانيوم المخصب من إيران إذا فشلت المفاوضات، في ظل استمرار التوترات بين البلدين.اضافة اعلان


ونسبت الصحيفة، إلى مصدر مطلع، أن ترامب وجّه مستشاريه بممارسة ضغوط على طهران لتسليم اليورانيوم المخصب كشرط لإنهاء الحرب، مؤكدا لحلفائه أنه "لا يمكن لإيران الاحتفاظ بمواد نووية".

وأضاف مسؤولون أميركيون أن ترامب يجري تقييما لمخاطر أي عملية برية محتملة داخل إيران على القوات الأميركية.

كما قالت الصحيفة إن ترامب يدرس خيار تنفيذ عملية برية في إيران بهدف الاستيلاء على قرابة 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب.
 
 


عربي ودولي هجوم إيراني يدخل مئات آلاف الإسرائيليين الملاجئ

عربي ودولي إسرائيل ترصد هجوما صاروخيا إيرانيا

