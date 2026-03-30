صحيفة: ترامب يدرس تنفيذ عملية برية لاستعادة اليورانيوم الإيراني

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على خيار العمل العسكري لاستعادة اليورانيوم المخصب من إيران إذا فشلت المفاوضات، في ظل استمرار التوترات بين البلدين.





ونسبت الصحيفة، إلى مصدر مطلع، أن ترامب وجّه مستشاريه بممارسة ضغوط على طهران لتسليم اليورانيوم المخصب كشرط لإنهاء الحرب، مؤكدا لحلفائه أنه "لا يمكن لإيران الاحتفاظ بمواد نووية".



وأضاف مسؤولون أميركيون أن ترامب يجري تقييما لمخاطر أي عملية برية محتملة داخل إيران على القوات الأميركية.



كما قالت الصحيفة إن ترامب يدرس خيار تنفيذ عملية برية في إيران بهدف الاستيلاء على قرابة 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب.





