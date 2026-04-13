صحيفة: ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار المحادثات

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خيار شن ضربات محدودة على إيران.





وأضافت الصحيفة، نقلا عن المصادر ذاتها، أن خيارا أقل ترجيحا قيد الدراسة يتمثل في تنفيذ حملة قصف مكثفة ضد إيران.



ونقلت الصحيفة عن مستشارين لترامب قولهم إنه لا يزال منفتحا على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.





