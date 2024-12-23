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صحيفة: تركيا تعتزم صياغة خطط مشتركة مع واشنطن للشرق الأوسط

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أرشيفية
الإثنين، 23-12-2024 09:30 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "إيكونوميم" التركية تعليقا على الأحداث الأخيرة في سوريا، إن تركيا ستفاوض الولايات المتحدة وتضع خططا مشتركة معها للشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة: "حتى الأمس، كانت تركيا تتحرك مع عدة دول في المنطقة في آن واحد، آخذة في الاعتبار التوازن الأكبر. والآن يبدو أن هناك حالة من الخطط أو التسويات المشتركة مع الولايات المتحدة. ومن المؤكد أن بعض المناقشات أو المفاوضات ستعقد.. من المؤكد أن العمليات قد تتعرض للعرقلة في بعض الأحيان. ولكنه بشكل عام، لن يتم انتهاك الأساس للعمل المشترك".

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ويشير المنشور إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستساعد في الحفاظ على الحكومة الحالية في تركيا.


قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق إنه يرى أن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان هما القوتين الرئيسيتين وراء الأحداث الأخيرة في سوريا والتي أدت إلى وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة.


من جانبه، قال الرئيس التركي إنه يتوقع إجراء محادثات مع ترامب بشأن سوريا بعد توليه منصبه ويعتبرها مهمة للمنطقة.

 

RT

 
gnews

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