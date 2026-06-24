صحيفة تكشف كواليس من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

07:50 ص

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أجواء مشحونة سادت المفاوضات الإيرانية الأمريكية الأخيرة، إذ اصطدمت الجهود الدبلوماسية بالتهديد الذي وجهه ترمب عبر منشور، وهو ما دفع وفد طهران بقيادة محمد باقر قاليباف لإنهاء المحادثات مباشرة. اضافة اعلان





وبحسب مصادر مطلعة، شهدت غرفة المفاوضات لحظات توتر حادة، إذ قام قاليباف بتوبيخ المسؤول الأمريكي "دي فانس" ردا على تغريدة لترمب هدد فيها بضرب إيران إذا استمر تمويل حزب الله، واعتبر قاليباف أن هذه التهديدات خرق صريح لمذكرة التفاهم بين البلدين، مما دفعه للانسحاب فورا من المفاوضات.



وفي الوقت الذي رأى فيه مسؤول أمريكي أن دي فانس دعا لتعليق المحادثات لمنح الطرفين فرصة للمراجعة لا بسبب التغريدة، أكد وسطاء ومسؤولون إيرانيون أن طهران قررت في نهاية المطاف تجاهل تهديدات ترمب، معتبرة إياها "أسلوبا تفاوضيا" ونجحت بدلا من ذلك في انتزاع هدنة لمدة 15 يوما.



واستمرت المفاوضات عبر قنوات قطرية وباكستانية. وفي حين تضاربت التقارير حول استعانة الإيرانيين بفرق من علماء النفس لفهم "عقلية ترمب"، نفى مصدر دبلوماسي إيراني في سويسرا ذلك، مؤكدا أن وفدهم يركز على الحقائق بعيدا عن التكهنات النفسية.



كما كشفت المصادر للصحيفة عن صراع تقني تخلل البيان الختامي، إذ نجحت إيران في عرقلة مساع أمريكية لإدراج إشارات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين يصر الجانب الأمريكي على أن دور الوكالة يجب أن يظل مسارا منفصلا.





