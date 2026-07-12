الأحد 2026-07-12 04:10 ص

صحيفة: تهديد إيران باغتيال ترامب مفبرك وغير موثوق

صحيفة: تهديد إيران باغتيال ترامب مفبرك وغير موثوق
صحيفة: تهديد إيران باغتيال ترامب مفبرك وغير موثوق
 
الأحد، 12-07-2026 03:27 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن التهديد الإيراني لحياة الرئيس دونالد ترامب ربما يكون ملفقا، والمعلومات الواردة حول خطة اغتياله "ليست موثوقة تماما".اضافة اعلان


وجاء في تقرير الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا معلومات من الاستخبارات الإسرائيلية حول خطة إيرانية محتملة لاغتيال ترامب أثناء وجوده في تركيا لحضور قمة الناتو في أنقرة، لكنهم اعتبروا هذا التهديد "غير موثوق به تماما". ومع ذلك، كانت هذه المعلومات كافية لنقل الرئيس إلى طائرة أخرى، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن بعيدا جدا عن إيران وسط تجدد الأعمال القتالية في المنطقة.
 
 


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