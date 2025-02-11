صحيفة: رئيس وزراء اليابان يشدد لهجته حول جزر الكوريل

وأشارت الصحيفة إلى أن إيشيبا أدلى بهذه التصريحات يوم الجمعة الماضي في "المؤتمر الياباني العام للمطالبة بعودة الأراضي الشمالية".
وقال رئيس الوزراء: "ستلتزم اليابان بصلابة، بسياسة حل قضية تبعية الجزر الشمالية الأربع وإبرام معاهدة سلام".
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