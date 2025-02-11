صحيفة: رئيس وزراء اليابان يشدد لهجته حول جزر الكوريل

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة هوكايدو شيمبون اليابانية، إن رئيس وزراء البلاد شيغيرو إيشيبا قام ولأول مرة خلال السنوات الأخيرة، بتشديد لهجة تصريحاته حول قضية جزر الكوريل.



وأشارت الصحيفة إلى أن إيشيبا أدلى بهذه التصريحات يوم الجمعة الماضي في "المؤتمر الياباني العام للمطالبة بعودة الأراضي الشمالية".



وقال رئيس الوزراء: "ستلتزم اليابان بصلابة، بسياسة حل قضية تبعية الجزر الشمالية الأربع وإبرام معاهدة سلام".

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