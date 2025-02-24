صحيفة: زيلينسكي صرخ في وجه وزير الخزانة الأمريكي

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، تصاعدت التوترات خلف أبواب مكتب زيلينسكي في كييف حول مستقبل التحالف الاستراتيجي الأهم لأوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى أن الصراخ الحاد الذي كان مسموعا وواضحا لم يكن بالإمكان الخلط بينه وبين أي شيء آخر، كما نقلت الصحيفة عن مصدر شاهد على الاجتماع قوله إن زيلينسكي كان غاضبا للغاية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار سابقا إلى أن السلطات الأوكرانية تعاملت بخشونة مع وزير الخزانة الأمريكية خلال زيارته الأولى لأوكرانيا، ورفضت التوقيع على الاتفاقية.
وأكد ترامب أن زيلينسكي كان "نائما وغير متاح" خلال زيارة بيسيت، على الرغم من أن الأخير قطع رحلة طويلة بالقطار للقائه.
وفي وقت سابق، اتهم ترامب السلطات الأوكرانية بإفشال اتفاقية كانت ستضمن لأوكرانيا الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية.
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