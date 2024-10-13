صحيفة عبرية تكشف سبب تأخر الرد على الهجوم الإيراني

وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر اجتماع الحكومة أمس السبت للمرة الثانية مع سكرتيره العسكري لسبب مجهول.
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