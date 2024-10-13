 
الأحد 2024-10-13 03:25 م
 

صحيفة عبرية تكشف سبب تأخر الرد على الهجوم الإيراني

جانب من الهجوم الإيراني على إسرائيل
جانب من الهجوم الإيراني على إسرائيل
الأحد، 13-10-2024 01:49 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن "هناك اعتبارات عملياتية قد تتسبب في تأخير الرد على الهجوم الإيراني".

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وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر اجتماع الحكومة أمس السبت للمرة الثانية مع سكرتيره العسكري لسبب مجهول.

 
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