صحيفة عبرية تكشف مصير المرشد الإيراني ومكان تواجده

الوكيل الإخباري- في تقرير لها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن "المرشد الإيراني مجتبى خامنئي متواجد في إيران، وهو مصاب".



وحسب "يديعوت أحرونوت"، فبالرغم من تقرير صحفي نقل عن "مصدر أمني إسرائيلي" ويزعم أن خامنئي الابن ليس موجودا في إيران على الإطلاق، إلا أنه لا يوجد في إسرائيل أي جهة رسمية تؤكد ذلك.

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وذكرت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر أمنية مطلعة على الموضوع أنه بناء على المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، فإن خامنئي حي وموجود في إيران. وقال أحد هذه المصادر للصحيفة: إن "صاحب الشأن مصاب، وهو على قيد الحياة، وفي إيران لا يزالون ينتظرون موقفه وتوجيهاته".



ولم يظهر خامنئي علنا منذ محاولة اغتياله في الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد" الإسرائيلية الأمريكية، والتي قُتل فيها والده المرشد الأعلى علي خامنئي، وتُنقل تصريحاته للجمهور كتابة فقط. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل نحو أسبوعين أن "هذا السلوك يثير تساؤلات داخل إيران حول من يدير الدولة حقا".



ووفقا لقول مصدر أمني إسرائيلي لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن سلوك خامنئي لا يدل بالضرورة على غياب السيطرة، بل يدل تحديدا على المخاطر الأمنية من محاولة اغتيال إسرائيلية: "الرجل ليس بمئة بالمئة (ليس في وضع طبيعي تماما). إنه يعمل بطريقة تجعل من الصعب جدا الوصول إليه، من بين أمور أخرى لكي لا يكشف عن مكان تواجده".



وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير آخر للصحيفة بأن "مجتبى في إيران. إنه مصاب.. إنهم يتعمدون بناء الغموض حوله، لكن الحقيقة هي أن من يكتب له كل شيء هو وحيدي ( قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي). هو ليس شخصية مهمة حقا"، حسب وصفه وتعبيره.



وحسب "يديعوت أحرونوت"، في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أيضا أن أحد أسباب هذا السلوك غير المعتاد لخامنئي هو رغبة النظام في إخفاء موقع خامنئي لأسباب أمنية.