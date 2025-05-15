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صحيفة: قمة الناتو في لاهاي تهمش أوكرانيا لأول مرة

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 12:08 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "يوراكتيف" عن مصادر في حلف الناتو أنه لم تتم دعوة أوكرانيا للمشاركة في المناقشات الأساسية خلال القمة المقبلة لحلف الناتو في يونيو.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل "إخلالا" بالتقليد المتبع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، حيث شارك زيلينسكي شخصيا في جميع قمم الناتو السنوية الثلاث الماضية.

ووفقا للمصادر، تضم أجندة القمة حاليا جلسة واحدة فقط مخصصة للنقاش بين ممثلي الدول الأعضاء الـ32 في الحلف. وأشار أحد المصادر إلى أن البيت الأبيض أعرب عن تحفظاته بشأن تخصيص بند رسمي في البرنامج لزيلينسكي، موضحا أن "هدف القمة هو إظهار وحدة الحلف، وقد يثير حضور أوكرانيا توترات، خاصة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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من جهة أخرى، أفاد مصدر آخر بأنه من المرجح دعوة وفد كييف للفعاليات المصاحبة للقمة بنفس مستوى شركاء الناتو الآخرين، بما في ذلك العشاء غير الرسمي للقادة الذي يعتبر تقليديا افتتاحية للقمة.


يذكر أن وكالة "أنسا" الإيطالية كانت قد نقلت سابقا عن مصادر في الحلف معارضة واشنطن لدعوة زيلينسكي للقمة المقررة في لاهاي يونيو المقبل.


ومن المقرر أن تنعقد قمة الناتو في 24-25 يونيو بمركز المؤتمرات في لاهاي، حيث تتوقع وزارة الخارجية الهولندية حضور حوالي 45 رئيس دولة وحكومة، و45 وزيرا للخارجية والدفاع، بالإضافة إلى نحو 6 آلاف عضو من الوفود المشاركة.

 

RT

 
gnews

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