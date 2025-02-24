صحيفة كندية تتحدث عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي للحل في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، إن الاقتراح الأمريكي حول أوكرانيا يتضمن الاعتراف بسيطرة روسيا على بعض الأراضي الجديدة، وتسليم موارد أوكرانيا "بمليارات" الدولارات لواشنطن.

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وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر: "وبموجب الاقتراح الأمريكي، ستحتفظ روسيا ببعض الأراضي التي تسيطر عليها في الوقت الراهن، وستحصل الولايات المتحدة على حق استثمار الموارد الأوكرانية بمليارات الدولارات".



في عام 2014 انضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد استفتاء صوتت فيه غالبية لسكان لصالح ذلك.

وفي عام 2022، وبنتيجة استفتاءات تم قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيه ضمن كيانات روسيا. وقبل فترة أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تتخلى عن مناطقها الجديدة.



قبل أيام، جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وفيه تمت مناقشة العلاقات الثنائية والتسوية في أوكرانيا.



وأجرت الوفود الروسية والأمريكية مباحثات في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 شباط الجاري، استمرت حوالي 4.5 ساعة. مثل الجانب الروسي في الاجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد رئيس الدولة يوري أوشاكوف، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو.