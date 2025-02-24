 
الإثنين 2025-02-24 04:18 م
 

صحيفة كندية تتحدث عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي للحل في أوكرانيا

ل
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، إن الاقتراح الأمريكي حول أوكرانيا يتضمن الاعتراف بسيطرة روسيا على بعض الأراضي الجديدة، وتسليم موارد أوكرانيا "بمليارات" الدولارات لواشنطن.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر: "وبموجب الاقتراح الأمريكي، ستحتفظ روسيا ببعض الأراضي التي تسيطر عليها في الوقت الراهن، وستحصل الولايات المتحدة على حق استثمار الموارد الأوكرانية بمليارات الدولارات".

في عام 2014 انضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد استفتاء صوتت فيه غالبية لسكان لصالح ذلك.

وفي عام 2022، وبنتيجة استفتاءات تم  قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيه ضمن كيانات روسيا. وقبل فترة أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تتخلى عن مناطقها الجديدة.


قبل أيام، جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وفيه تمت مناقشة العلاقات الثنائية والتسوية في أوكرانيا.


وأجرت الوفود الروسية والأمريكية مباحثات في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 شباط  الجاري، استمرت حوالي 4.5 ساعة. مثل الجانب الروسي في الاجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد رئيس الدولة يوري أوشاكوف، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو.   

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

H

عربي ودولي ماذا علق وماذا أبقى الأوروبيون من عقوبات على سوريا؟

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يرعى مؤتمر "بناء الجسور"

غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية الرواجبة: فرص كبيرة لشركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق السعودية

رجال أمن في مصر

منوعات وفاة مصرية إثر عملية نصب كبرى استهدفت مليون مصري وخسائر بـ 6 مليارات دولار

ل

عربي ودولي صحيفة كندية تتحدث عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي للحل في أوكرانيا

السعودية

أخبار محلية السفارة الأردنية في الرياض تؤكد أهمية حجز موعد لمراجعتها الكترونيا

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية تعديلات على امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة



 




الأكثر مشاهدة