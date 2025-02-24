صحيفة كندية تتحدث عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي للحل في أوكرانيا

في عام 2014 انضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد استفتاء صوتت فيه غالبية لسكان لصالح ذلك.
قبل أيام، جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وفيه تمت مناقشة العلاقات الثنائية والتسوية في أوكرانيا.
وأجرت الوفود الروسية والأمريكية مباحثات في العاصمة السعودية الرياض يوم 18 شباط الجاري، استمرت حوالي 4.5 ساعة. مثل الجانب الروسي في الاجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد رئيس الدولة يوري أوشاكوف، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو.
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