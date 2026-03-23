صحيفة: لندن وباريس وبرلين في مرمى الصواريخ الإيرانية

وكتبت الصحيفة تقول إن المحللين المختصين بشؤون الدفاع أشاروا إلى أن الضربة الإيرانية على القاعدة الواقعة على بعد 2400 ميل (أكثر من 3800 كلم) عن إيران قد تكون دليلا على أن أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، ليست في مأمن من الصواريخ الإيرانية.
ونقلت الصحيفة عن القيادي السابق في القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال ران كوخاف قوله إن "لندن وباريس وبرلين وكل العواصم الأوروبية باتت الآن في مرمى نيران إيران بشكل موثق".
ويشار إلى أن إيران استخدمت في استهداف قاعدة "دييغوغارسيا" صاروخ "خرمشهر 4" الباليستي الذي يبلغ وزنه 20 طنا والقادر على حمل 80 قذيفة عنقودية.
أخبار متعلقة
-
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخين باليستيين
-
روسيا: نعارض إغلاق مضيق هرمز
-
إيران تهدد "بالرد بالمثل" في حال استهداف محطاتها للطاقة
-
الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران
-
رئيس الوزراء اللبناني: الحرس الثوري يدير عمليات حزب الله في لبنان
-
عراقجي: استهداف بوشهر قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي واسع
-
إعلام عبري : إصابة 7 جنود في 3 حوادث جنوبي لبنان
-
كوبا تتأهب لهجوم أمريكي محتمل