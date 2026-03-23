الإثنين 2026-03-23 11:55 ص

صحيفة: لندن وباريس وبرلين في مرمى الصواريخ الإيرانية

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 23-03-2026 09:27 ص

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن الضربة الإيرانية على قاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي أثارت مخاوف لدى الخبراء بشأن قدرة صواريخ طهران على الوصول إلى مواقع في أوروبا.

وكتبت الصحيفة تقول إن المحللين المختصين بشؤون الدفاع أشاروا إلى أن الضربة الإيرانية على القاعدة الواقعة على بعد 2400 ميل (أكثر من 3800 كلم) عن إيران قد تكون دليلا على أن أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، ليست في مأمن من الصواريخ الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن القيادي السابق في القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال ران كوخاف قوله إن "لندن وباريس وبرلين وكل العواصم الأوروبية باتت الآن في مرمى نيران إيران بشكل موثق".


ويشار إلى أن إيران استخدمت في استهداف قاعدة "دييغوغارسيا" صاروخ "خرمشهر 4" الباليستي الذي يبلغ وزنه 20 طنا والقادر على حمل 80 قذيفة عنقودية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

m

عربي ودولي الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخين باليستيين

ت

عربي ودولي روسيا: نعارض إغلاق مضيق هرمز

ر

الوفيات وفيات الاثنين 23-3-2026

ب

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع بعد تهديدات أميركية وإيرانية متبادلة

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب تواصل النزيف محليا.. انخفاض كبير الاثنين

ت

أسواق ومال الذهب يهبط بقوة ويقترب من محو مكاسب العام

لا

أخبار محلية البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة تحمل شعاره

ب

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن



 






الأكثر مشاهدة