صحيفة: لندن وباريس وبرلين في مرمى الصواريخ الإيرانية

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن الضربة الإيرانية على قاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي أثارت مخاوف لدى الخبراء بشأن قدرة صواريخ طهران على الوصول إلى مواقع في أوروبا.



وكتبت الصحيفة تقول إن المحللين المختصين بشؤون الدفاع أشاروا إلى أن الضربة الإيرانية على القاعدة الواقعة على بعد 2400 ميل (أكثر من 3800 كلم) عن إيران قد تكون دليلا على أن أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، ليست في مأمن من الصواريخ الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن القيادي السابق في القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال ران كوخاف قوله إن "لندن وباريس وبرلين وكل العواصم الأوروبية باتت الآن في مرمى نيران إيران بشكل موثق".