صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة

وجاء في التقرير: "ترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) ومقاتلات إلى الشرق الأوسط... هبطت المقاتلات الأمريكية F-15E يوم الأحد في الأردن".
كما أشار التقرير إلى أنه سيتم نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في المنطقة، تشمل أنظمة باتريوت وثاد.
وفي الأسبوع الماضي لفتت وكالة " نوفوستي" الروسية للأنباء، من خلال صور الأقمار الصناعية الصينية، إلى وجود نشاط لحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن في بحر الصين الجنوبي بتاريخ 14 يناير، وذلك على خلفية تقارير إعلامية عن نقلها من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط.
