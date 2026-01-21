صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين وبيانات تتبع الطائرات بأن الولايات المتحدة تنشر مقاتلات إف-15 في الشرق الأوسط.



وجاء في التقرير: "ترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) ومقاتلات إلى الشرق الأوسط... هبطت المقاتلات الأمريكية F-15E يوم الأحد في الأردن".

اضافة اعلان



كما أشار التقرير إلى أنه سيتم نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في المنطقة، تشمل أنظمة باتريوت وثاد.



وفي الأسبوع الماضي لفتت وكالة " نوفوستي" الروسية للأنباء، من خلال صور الأقمار الصناعية الصينية، إلى وجود نشاط لحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن في بحر الصين الجنوبي بتاريخ 14 يناير، وذلك على خلفية تقارير إعلامية عن نقلها من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت سابقًا بنقل مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية من بحر الصين الجنوبي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة، التي تغطي الشرق الأوسط. ووفقًا لبيانات قناة "نيوز نايشن" التلفزيونية، فإن عملية النقل هذه مرتبطة بتصاعد التوتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.