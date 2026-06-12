صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة نقلا عن مسؤولين أوروبيين كبيرين أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

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وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذا القرار سيحد من قدرة حلف شمال الأطلسي على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة.