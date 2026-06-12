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صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا

صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا
صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا
 
الجمعة، 12-06-2026 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة نقلا عن مسؤولين أوروبيين كبيرين أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

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وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذا القرار سيحد من قدرة حلف شمال الأطلسي على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة.


وأضاف أن الخطة الأميركية تشمل خفض عدد الطائرات المقاتلة من طراز (إف-16) و(إف-15إي) من قرابة 150 إلى 100 طائرة، بالإضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، وسحب جميع طائرات إعادة التزود بالوقود في الجو التي أتاحتها سابقا لأوروبا وعددها ثماني طائرات.

وذكرت الصحيفة أن الخطة تهدف أيضا إلى إعادة نشر غواصة لإطلاق الصواريخ وحاملة طائرات، إلى جانب عدة سفن حربية وعشرات الطائرات التي تنضم إلى مهام الحاملة، وأشارت إلى أن إحدى مجموعتي قاذفات القنابل التي كانت مخصصة سابقا للدفاع في أوروبا قد ترسل أيضا لمهام في مواقع أخرى.

 
 


gnews

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