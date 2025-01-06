صحيفة: واشنطن ستخفف القيود على إرسال مساعدات إنسانية لسوريا

ووفقا للصحيفة، فإن هذا الإجراء يؤكد حذر البيت الأبيض من رفع العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا حتى يتضح "اتجاه عمل" السلطات السورية الجديدة. ونقلت عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على تخفيف القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولون للصحيفة: "الإجراء سيسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات للمجموعات الإنسانية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية".
وأضافوا أن تخفيف القيود من شأنه أن يعفي مقدمي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على موافقة على أساس كل حالة على حدة. وأكدوا أن مثل هذا الإجراء سيفرض شروطا لضمان عدم "إساءة استخدام" سوريا للشحنات.
-
أخبار متعلقة
-
السلطات في إندونيسيا توصي بإغلاق أسواق الماشية بسبب انتشار الحمى القلاعية
-
نظام كييف يستعد لاستفزاز دموي ضد روسيا قبيل تنصيب ترامب
-
ترودو قد يعلن استقالته هذا الأسبوع في ظل الدعوات المتكررة لعزله
-
الأمور تختلط على بايدن ويقول إنه يعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما
-
تركيا تفتح تحقيقا ضد رئيس بلدية بتهمة التمييز ضد السوريين
-
دون رفع العقوبات.. قرار أميركي "مرتقب" بشأن سوريا
-
بايدن: لا ينبغي نسيان اقتحام الكابيتول في 2021
-
البرلمان الفنزويلي يدعو مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة