صحيفة: واشنطن ستخفف القيود على إرسال مساعدات إنسانية لسوريا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السلطات الأمريكية ستعلن اليوم الاثنين عن تخفيف القيود المفروضة على إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.



ووفقا للصحيفة، فإن هذا الإجراء يؤكد حذر البيت الأبيض من رفع العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا حتى يتضح "اتجاه عمل" السلطات السورية الجديدة. ونقلت عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على تخفيف القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.



وقال المسؤولون للصحيفة: "الإجراء سيسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات للمجموعات الإنسانية والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية".

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وأضافوا أن تخفيف القيود من شأنه أن يعفي مقدمي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على موافقة على أساس كل حالة على حدة. وأكدوا أن مثل هذا الإجراء سيفرض شروطا لضمان عدم "إساءة استخدام" سوريا للشحنات.