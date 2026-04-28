الثلاثاء 2026-04-28 08:12 ص

صِدام أمريكي إيراني في مؤتمر منع الانتشار النووي

إيران وأمريكا
علما إيران وأمريكا
 
الثلاثاء، 28-04-2026 06:39 ص
الوكيل الإخباري-   شهد مقر الأمم ‌المتحدة صداما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، واختيار طهران ⁠لتكون واحدة من ⁠عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهرا لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.


واعتبرت واشنطن اختيار إيران "إهانة" للمعاهدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية ورفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي المقابل، رفضت طهران الاتهامات مؤكدة أن الولايات المتحدة -بوصفها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي- لا يمكنها تقديم نفسها حكما على التزام الآخرين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

عربي ودولي عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء

فن ومشاهير وفاة فنان عربي شهير بشكلٍ مفاجىء - صورة

الفنان سيلاوي

فن ومشاهير السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!

الفنان هاني شاكر

فن ومشاهير زوجة الفنان هاني شاكر تحسم الجدل بشأن وفاته!

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

عربي ودولي مصدر أمريكي: قبول ترامب المقترح الإيراني غير مرجَّح

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

علم ايران

عربي ودولي إيران تنشر العدد النهائي لضحايا قصف مدرسة ميناب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي شركات طيران تطالب إدارة ترامب بتعويضات



 
 






الأكثر مشاهدة

 