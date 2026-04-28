صِدام أمريكي إيراني في مؤتمر منع الانتشار النووي

الوكيل الإخباري- شهد مقر الأمم ‌المتحدة صداما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، واختيار طهران ⁠لتكون واحدة من ⁠عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهرا لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.





واعتبرت واشنطن اختيار إيران "إهانة" للمعاهدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية ورفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وفي المقابل، رفضت طهران الاتهامات مؤكدة أن الولايات المتحدة -بوصفها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي- لا يمكنها تقديم نفسها حكما على التزام الآخرين.





