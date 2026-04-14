صربيا تعلن اتفاقا مع شركة إسرائيلية لإنتاج مسيّرات عسكرية

الثلاثاء، 14-04-2026 10:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الثلاثاء، أن بلده سينتج مسيّرات عسكرية بموجب اتفاق مشترك مع شركة إسرائيلية لم يكشف اسمها.

وكان فوتشيش قد أعلن سابقا عن مشروع بناء مصنع مسيّرات في صربيا "مع شريك أجنبي" وهو كشف الثلاثاء عن اختيار شركة إسرائيلية لهذا المشروع.


وقال، إن اختيار شريك إسرائيلي في إطار تعاون بالمناصفة "أتى بطبيعة الحال لأنهم أفضل المصنّعين".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة