صعوبات في السيطرة على حرائق غابات إيران

الوكيل الإخباري- اندلعت حرائق واسعة النطاق في مرتفعات وغابات مدينة "غيلان غرب" التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، اليوم الخميس.

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وذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، أن "محبي الطبيعة والسكان المحليين والمؤسسات الوصية يحاولون السيطرة على النيران" في هذه المنطقة، لكن جهودهم لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وبحسب الوكالة الإيرانية، هناك حاجة إلى مروحية خاصة للسيطرة على الحريق.



وقال علي نظري، حاكم مدينة غيلان غرب، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن "هذا الحريق في المرتفعات الصعبة للغاية في تولك وأنجير التي تمر بين مقاطعتي جوفار بدأ فجر اليوم، ولكن نظرًا لعدم القدرة على المرور، يتطلب الأمر طائرة هليكوبتر لرش الماء للسيطرة على الحريق".

وبحسب نظري، فإنه "تم إرسال طلب مروحية رش المياه إلى إدارة أزمة المحافظة والموارد الطبيعية في المحافظة".