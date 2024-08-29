صعوبات في السيطرة على حرائق غابات إيران

وذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، أن "محبي الطبيعة والسكان المحليين والمؤسسات الوصية يحاولون السيطرة على النيران" في هذه المنطقة، لكن جهودهم لم تكلل بالنجاح حتى الآن.
وقال علي نظري، حاكم مدينة غيلان غرب، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن "هذا الحريق في المرتفعات الصعبة للغاية في تولك وأنجير التي تمر بين مقاطعتي جوفار بدأ فجر اليوم، ولكن نظرًا لعدم القدرة على المرور، يتطلب الأمر طائرة هليكوبتر لرش الماء للسيطرة على الحريق".
وأضاف "يحاول محبو الطبيعة والسكان الأصليون والمؤسسات الوصية احتواء الحريق، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن، وإطفاء الحريق يحتاج إلى مروحية".
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