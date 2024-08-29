 
الخميس 2024-08-29 03:15 م
 

 

صعوبات في السيطرة على حرائق غابات إيران

حرائق غابات غرب إيران | من المصدر
حرائق غابات غرب إيران | من المصدر
الخميس، 29-08-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري-   اندلعت حرائق واسعة النطاق في مرتفعات وغابات مدينة "غيلان غرب" التابعة لمحافظة كرمنشاه غرب إيران، اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، أن "محبي الطبيعة والسكان المحليين والمؤسسات الوصية يحاولون السيطرة على النيران" في هذه المنطقة، لكن جهودهم لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

 

وبحسب الوكالة الإيرانية، هناك حاجة إلى مروحية خاصة للسيطرة على الحريق.


وقال علي نظري، حاكم مدينة غيلان غرب، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن "هذا الحريق في المرتفعات الصعبة للغاية في تولك وأنجير التي تمر بين مقاطعتي جوفار بدأ فجر اليوم، ولكن نظرًا لعدم القدرة على المرور، يتطلب الأمر طائرة هليكوبتر لرش الماء للسيطرة على الحريق".

 

وبحسب نظري، فإنه "تم إرسال طلب مروحية رش المياه إلى إدارة أزمة المحافظة والموارد الطبيعية في المحافظة".


وأضاف "يحاول محبو الطبيعة والسكان الأصليون والمؤسسات الوصية احتواء الحريق، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن، وإطفاء الحريق يحتاج إلى مروحية".

 
gnews

أحدث الأخبار

وصفة منزلية

فيديو منوع وصفة منزلية لتحسين عملية الهضم وصحة العظام والذاكرة

علم ليبيا

عربي ودولي ليبيا.. بيان لرئيس المجلس الرئاسي بعد دعوة مجلس الأمن

العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة استهدفت كلا من محافظات طولكرم وجنين وطوباس

فلسطين الاغتيالات الجوية تكتيك إسرائيلي يتصاعد في الضفة

تعبيرية

منوعات الرمال تبتلع طفلين على شاطئ في الدنمارك

خضار وفواكه

أخبار محلية 856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

المشاركون في دورة "إيدج"

أخبار محلية المدن والقرى يحتفل بتخريج الحاصلين على شهادة "خبير إيدج"

جانب من

أخبار محلية الخصاونة يرعى إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة

بلح

طب وصحة هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟



 


الأكثر مشاهدة