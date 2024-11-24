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صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 24-11-2024 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في سهل الحولة بالجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ.اضافة اعلان


وكانت الجبهة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تفعيل صفارات الإنذار في بلدة المالكية بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من قبل لبنان.
 
gnews

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