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صفارات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 13-09-2024 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في المالكية بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.اضافة اعلان


وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
 
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