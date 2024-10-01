 
الثلاثاء 2024-10-01 10:46 ص
 
 

صفارات الإنذار تدوي في أصبع الجليل وقصف إسرائيلي بجنوب لبنان

جانب من القصف الصاروخي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
جانب من القصف الصاروخي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
الثلاثاء، 01-10-2024 07:18 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في المطلة بأصبع الجليل شمالي إسرائيل.

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من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة الخيام ومحيطها جنوبي لبنان.

 
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