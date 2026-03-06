السبت 2026-03-07 12:38 ص

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 06-03-2026 11:08 م

الوكيل الإخباري- دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية وذلك بعد إطلاق صواريخ من إيران.

اضافة اعلان

 

وقالت إنها وجهت إنذار مبكر لمناطق وسط إسرائيل للتوجه إلى الملاجئ بعد رصد إطلاق الصواريخ.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي بلومبرغ: السعودية تكثّف اتصالاتها مع إيران لاحتواء الصراع

ت

عربي ودولي قطر بشأن الاعتداءات الإيرانية: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد

ن

أخبار محلية الأمن العام: سقوط جسم متفجر في إربد ولا إصابات - فيديو

ل

عربي ودولي القوات المسلحة الإيرانية: لم نغلق مضيق هرمز

ب

أخبار محلية الملك: الأردن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

ب

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

ل

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 11 قتيلا و17 جريحا في غارات إسرائيلية على بعلبك وقلويه

ب

أخبار محلية مجلس محافظة جرش يطلع على واقع واحتياجات نادي جرش الرياضي



 






الأكثر مشاهدة