صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل ودوي انفجارات جنوبها

07:23 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735458 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تفعيل صفارات الإنذار في مدينة حيفا وعدة مناطق في شمال إسرائيل، وذلك على الرغم من دخول وقف إطلاق النار المزمع تنفيذه عند الساعة السابعة صباحاً بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ. اضافة اعلان





كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات جنوب إسرائيل .



وكالات