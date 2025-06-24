صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل ودوي انفجارات جنوبها

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات جنوب إسرائيل .
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني مساء الثلاثاء
-
غارات إسرائيلية واسعة على طهران استهدفت قيادات ومواقع استراتيجية
-
إعلام إسرائيلي: إغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر
-
5 دفعات صاروخية من إيران تضرب إسرائيل
-
واشنطن بوست: ترامب دمّر خطط "الناتو" بشأن أوكرانيا بضربة إيران
-
رسمياً.. بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
-
صاروخ إيراني يُوقع 6 قتلى في بئر السبع
-
عراقجي: القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيتخذ لاحقا