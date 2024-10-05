01:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/705331 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة بروش بينا في الجليل الأعلى. اضافة اعلان





من جانبها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في صفد وعشرات البلدات المحيطة بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.