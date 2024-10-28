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صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 02:56 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت في إصبع الجليل عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان.اضافة اعلان


وقد أعلن حزب الله أنه قصف مرتين بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت.
 
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